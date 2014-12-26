إيران.. 47 مليون شخص يتناولون طعاماً غير صحي

أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني علي أكبر سيّاري أن "هناك 47 مليون مواطن يتناولون طعاماً غير صحي"، مما يعني أن أكثر من نصف سكان إيران البالغ تعدادهم 77 مليون نسمة يعانون من مشكلة عدم الحصول على غذاء صحي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" فقد أكد سياري أن "10 ملايين شخص في إيران تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدم".

وأضاف: "إن تناول الغذاء غير الصحي يعني قلة تناول الفواكه والخضراوات، والإفراط في تناول الأغذية الدسمة، والمليئة بالسكر والملح".

وأكد سياري أن "الإيرانيين يتناولون في المتوسط ما بين 10 إلى 12 غراما من الملح يوميا، في حين أن الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم سن الخمسين يجب عليهم تناول3 غرامات من الملح فقط، أما الفئات العمرية الأخرى فيجب عليهم تناول أقل من 5 غرامات من الملح يوميا".

وأضاف:" إذا استطعنا أن نقلل من استخدام الملح في عدة مواد يستهلكها المواطن مثل الصلصات والمعجون والجبن إلى 50% عندها نكون قد نجحنا في مجال الصحة".

وفي السياق أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الأسبوع القادم سيكون "أسبوع الإقلال من تناول الملح في إيران".

من جانبها أعلنت مديرة التغذية في وزارة الصحة الإيرانية زهراء عبد اللهي أن "الوزارة أعادت النظر في معايير استخدام الملح والسكر في أنواع الخبز والأجبان ومعجون الطماطم والمقبلات الأخرى"، وقالت إن "هناك مقررات في مراحلها الأولى ولكنها لم تنفذ بعد".

ووفقاً لمساعد وزير الصحة الإيراني فإن "50% من المصابين بمرض ضغط الدم لا يعلمون أنهم مصابون بهذا المرض، واستنادا إلى الإحصائيات المتوفرة فإن 86 ألفاً و500 شخص يموتون سنوياً جراء مرض ارتفاع ضغط الدم".

وكانت جامعة طهران قد عقدت ندوة في مارس الماضي حول "ارتفاع ضغط الدم" قدم خلالها علي رضا أوليائي، الأستاذ في جامعة طهران وثائق تتطابق مع إحصائيات منظمة الصحة العالمية، ورد فيها أن "إيران تعد من بين أكثر البلدان التي بلغت نسبة الإصابة بمرض ضغط الدم فيها لمعدلات عالية، حيث تتراوح بين 30% إلى 40%، وشملت فئات عمرية من سن 15 عاما فما فوق".