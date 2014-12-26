130 حالة اختطاف للطائرات في إيران

كشف نائب القائد العام لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني محمد كاظمي عن130 حالة اختطاف للطائرات في إيران بين عامي 1984 حتى 2010، بينهم 13 حالة انتهت بإطلاق النار وسقوط قتلى.

وقدم كاظمي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، نبذة عن إجراءات قيادة استخبارات الحرس الثوري قائلاً إن "آخر حالة اختطاف للطائرات تمت عام 2010، حيث تم استهدف طائرة متوجهة إلى سوريا. وفي عام 1988 أمر رئيس الوزراء الإيراني مير حسين موسوي، بإخراج عناصر الحرس الثوري من المطارات، إلا أن هذا الأمر قوبل بمعارضة شديدة من قبل آية الله الخميني"، وفقاً لوكالة "فارس" للأنباء.

وكان رجل على صلة بجماعات معارضة قد أخفق في محاولته لخطف طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإيرانية أثناء توجهها إلى سوريا، واعتقلته قوات الأمن على متن الطائرة عام 2010. وكانت أغلب حالات خطف الطائرات في إيران تتم بدوافع سياسية من قبل مجموعات معارضة للنظام، تهدف إلى لفت الرأي العام العالمي لما يجري من قمع في داخل البلاد، حسب ما أعلن العديد من الخاطفين والجماعات المرتبطة بهم.

وتعود قضية خطف الطائرات في إيران إلى ما قبل الثورة الإيرانية، حيث إن أول وأهم اختطاف كان في يونيو من عام 1972 لطائرة من طراز جامبو جت 747 على يد مجموعة تابعة لمنظمة "مجاهدي خلق" التي كانت تقوم بعلميات عسكرية ضد نظام "الشاه".

كذلك قام شخصان بخطف طائرة ركاب، في 25 يوليو 1984، كانت متوجهة إلى قطر وأجبراها على الهبوط في العراق، وسلّم الخاطفان نفسهما بعد يومين من محاصرتهما.

كما قام شخصان في أغسطس 1984 بخطف طائرة أيرباص A300 تابعة للخطوط الجوية الإيرانية كانت متجهة من طهران إلى جدة، حيث طلب الخاطفان من قائدها أن يتوجه بالطائرة إلى فرنسا، غير أنهما سلما نفسيهما بعد يومين من المحاصرة.

ويشار إلى أنه في إحدى حالات اختطاف الطائرات توفي علي رضا كرمي خير آبادي، المعتقل الأمني الذي خطف طائرة ركاب إيرانية عام 1997، وأرغمها على الهبوط في العراق بسبب نزيف في الدماغ.