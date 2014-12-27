"مردم امروز" صحيفة إصلاحية جديدة تصدر في إيران

صدرت في إيران، اليوم السبت، صحيفة إصلاحية جديدة تحمل اسم "مردم امروز" (الشعب اليوم)، بهدف نشر "الحقيقة.. الحلوة والمرة"، كما قال مؤسسوها.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الطلابية، أعرب المدير العام للصحيفة، أحمد ستاري، عن أمله في "إنشاء بنية.. تحقق مصالحة بين الناس والصحافة وستسمح للشعب بالاطلاع على الحقيقة في بلده حلوة كانت أو مرة، وسيسمعها من مصادر وطنية جديرة بالثقة".

وكان الرئيس حسن روحاني قد عبّر عن أمله في مزيد من الحريات في الشؤون الثقافية والاجتماعية وخصوصاً في مجال الصحافة.

لكنه يواجه معارضة من المحافظين الذين يسيطرون على عدد كبير من صحف السلطة وينتقدون باستمرار مواقف الحكومة التي يعتبرونها مفرطة في ليبراليتها. ومنذ انتخاب روحاني، تم إغلاق ثلاث صحف إصلاحية نهائياً.

ورئيس تحرير الصحيفة الجديدة هو محمد قوتشاني (38 عاماً)، وهو اسم معروف في الصحافة الإيرانية. وقد شغل المنصب نفسه في عدة صحف إصلاحية معروفة من بينها صحيفة "شرق".

وقال قوتشاني مؤخراً، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن "هذه الصحيفة تريد الدفاع عن مصالح البلاد، وروحها إصلاحية".

وأضاف: "في الوقت الحالي نحتاج في هذا البلد إلى فهم الحركة الديمقراطية التي تعتمد على الاعتدال"، مؤكداً أن الصحيفة تدعم سياسة الرئيس روحاني.