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إيران تعترف بمقتل قائد بالحرس الثوري في العراق

المصدر: دبي - قناة العربية
الجنرال حميد تقوي
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اعترفت وكالة أنباء إيران الرسمية "إرنا" بمقتل قائد عسكري في الحرس الثوري الإيراني في مدينة سامراء العراقية.

ونقلت الوكالة عن العلاقات العامة في الحرس الثوري مقتل الجنرال حميد تقوي أثناء قيامه بمهمة تقديم الاستشارات العسكرية إلى الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي في مدينة سامراء قرب مرقد الإمام العسكري، على حد قول الوكالة.

وأضافت الوكالة أن الجنرال تقوي كان قائد مقر "رمضان" العسكري أثناء الحرب العراقية الإيرانية.

وكانت طهران أعلنت إرسالها مستشارين لتقديم استشارات ونصائح عسكرية للقوات العراقية في مواجهة داعش.

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