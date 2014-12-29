إيران تختبر طائرة بدون طيار "انتحارية"

أعلن قائد سلاح البر في الجیش الإیراني، العمید أحمد رضا بوردستان، أن إيران استخدمت للمرة الأولی طائرة بدون طیار "انتحاریة" خلال مناورات تقوم بها في مياه الخليج.

ونقلت وكالة"إرنا" الرسمية للأنباء عن بوردستان قوله: "إن إيران تستخدم الطائرات بدون طیار التابعة لسلاح البر في مرحلتين، ففي المرحلة الأولى تضطلع هذه الطائرات بدور العدو، وفي المرحلة الثانیة یتم إطلاقها في دور القوات الصدیقة".

ووصف هذه الطائرة "الانتحارية" بدون طيار بأنها "قنبلة متحرکة"، فيما أوضح أن "مداها يبلغ 250 كلم، وقد تم تركيب كاميرا بجودة عالية عليها".

وكانت إيران قد عرضت في نوفمبر الماضي النسخة الإيرانية لطائرة "آر كيو 170" الأميركية بدون طيار، التي تقول إنها أسقطتها عام 2012 عندما كانت في مهمة استطلاعية شرق البلاد.

كما كشفت إيران، في سبتمبر الماضي، عن نموذج لطائرة جديدة بدون طيار مزودة بصاروخ أضيفت إلى ترسانتها العسكرية، وذلك في إطار احتفالاتها بالذكرى الـ34 للحرب الإيرانية-العراقية.

وقد عملت إيران في السنوات الأخيرة على تطوير برنامج بالستي، وآخر لإنتاج مختلف أنواع الطائرات بدون طيار، خاصة الطائرات الهجومية، في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أن عقيدتها العسكرية دفاعية حصراً.

وكان موقع "ديلي بيست" الإخباري الأميركي قد ذكر في تقرير تحت عنوان: "حرب الطائرات بدون طيار الإيرانية في سوريا"، أن هذه الطائرات الإيرانية لعبت دوراً أساسياً في منع نظام الأسد من السقوط.

یذکر أن الجيش الإيراني يجري مناورات لمدة أسبوع في الفترة ما بين 25 و31 دیسمبر الجاري في مياه الخليج بالقرب من مضيق هرمز.