حرس إيران على حدود إسرائيل وحزب الله في سوريا

يبدو أن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني والمستشار العسكري الحالي للمرشد الإيراني، يحيى رحيم صفوي، كان جاداً حين أعلن قبل أسابيع أن حدود بلاده تنتهي عند شواطئ البحر المتوسط في الجنوب اللبناني.

فقد نشرت صفحة الحرس الثوري الإيراني على موقع تويتر صوراً تعود لجنود من الحرس الثوري بأوجه مغطاة وهم باتوا على الحدود مع فلسطين المحتلة، كما قالت التغريدة المرفقة بالصور.

وتظهر الصور الأربع المنشورة العناصر يحملون أسلحتهم الفردية في مناطق لبنانية يعتقد أنها في البقاع والجنوب اللبنانيين.

وفي محاولة لفهم هذا التحرك، اعتبرت مصادر صحافية في بيروت أن أي انتشار للحرس الثوري الإيراني عند الحدود اللبنانية يأتي لتغطية غياب عناصر حزب الله عن مواقعهم وتوجههم للقتال في سوريا.

يأتي هذ في وقت ترسل إيران عدداً من قادتها العسكريين إلى العراق أيضاً، فقد اعترفت وكالة أنباء إيران الرسمية "إرنا"، الأحد 28 ديسمبر، بمقتل قائد عسكري في الحرس الثوري الإيراني في مدينة سامراء العراقية.

ونقلت الوكالة عن العلاقات العامة في الحرس الثوري مقتل الجنرال حميد تقوي أثناء قيامه بمهمة تقديم الاستشارات العسكرية إلى الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي في مدينة سامراء قرب مرقد الإمام العسكري، على حد قول الوكالة.