شاهد كيف اعترضت طائرة إيرانية بارجة أميركية في هرمز

في غمرة المناورات المشتركة التي تجريها طائرات تابعة لسلاح الجو والبحرية الإيرانيين في مضيق هرمز، حلقت طائرة إيرانية على مقربة من بارجة أميركية كانت تتواجد في نفس المنطقة البحرية في 28 من ديسمبر الجاري، وطلبت منها الابتعاد عن المنطقة التي تجري فيها مناورات تدريبية إيرانية عبر اتصال لاسلكي وبلهجة هادئة، بحسب ما يظهره الفيديو وما نقلته وكالة أنباء فارس الرسمية.

وعلى الرغم من أن هذه الحوادث تعتبر اعتيادية في مضيق هرمز الذي يعبر منه يومياً العديد من البوارج والسفن، وحتى في مناطق بحرية أخرى من العالم، فإن ما هو غير اعتيادي أن تتاح إمكانية الاطلاع على محادثة هادئة بين طرفين عسكريين يطبع التشنج علاقتهما، أحدهما إيراني والآخر أميركي.