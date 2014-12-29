مقتل 3 ضباط من الحرس الثوري الإيراني في كمين

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل 3 من عناصره خلال كمين نصبته مجموعة مسلحة في منطقة سراوان في إقليم بلوشستان جنوب شرق البلاد، الأحد 28 ديسمبر.

ووفقاً لوكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، فقد أدى الهجوم إلى مصرع كل من " العقید أکبر عبدالله نجاد والملازم قدرت الله ماندني والتعبوي موسی نصیری بیات، وهم من قوات فیلق فجر التابع للحرس الثوري في محافظة فارس (جنوب إيران).

ومن جهته، قال المساعد الأمني لمحافظة بلوشستان علي أصغر مير شكاري، إن ما وصفهم بـ"الارهابيين" نصبوا كمينا على نقطة حدودية بالقرب من نهر "نهنك"، في بهجوم مباغت أطلقوا النار نحو دورية الحرس الثوري مما أدى إلى مقتل الضباط الثلاثة".

وأكد أن المهاجمين فرّوا إلى بلد مجاور بعد تنفيذ الهجوم، في إشارة إلى دخولهم باكستان المجاورة لمدينة سراوان التي تقع جنوب زاهدان عاصمة إقليم بلوشستان.

وكان نائب قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني عبدالله عراقي قال إن ما وصفهم بالإرهابيين "ينفذون عمليات ليلية ضد قوات الحدود بهدف زعزعة الأمن في المنطقة الشرقية من البلاد"، حسبما نقلت عنه وكالة "مهر" شبه الرسمية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عن انتشاره عبر الحدود الشرقية بطول 300 كيلومتر منذ مارس الماضي، بهدف "منع نشاطات المجموعات المسلحة" التي تصفها طهران بـ "الأشرار" و"الإرهابيين" في إشارة للمجموعات البلوشية المعارضة.

وكانت طهران وقعت مع إسلام آباد اتفاقية أمنية مؤخراً، تسمح بموجبها للقوات الإيرانية بدخول الأراضي الباكستانية لملاحقة المجموعات البلوشية المسلحة التي تتخذ من إقليم بلوشستان الباكستاني ملاذاً لها.

وكان إقليم بلوشستان مسرحاً لعمليات مسلحة خلال الأشهر القليلة الماضية، وشهد اغتيالات لضباط وجنود وسلسلة هجمات على مراكز عسكرية ومخافر حدودية تابعة للشرطة والحرس الثوري الإيراني من قبل "جيش العدل" البلوشي.

واستمرت الأحداث الدامية لعدة أسابيع حتى قال نائب في البرلمان الإيراني إن "الأحداث في بلوشستان تنذر بسقوط الإقليم بيد تنظيم داعش، كما سقطت الموصل العراقية".

وكان زعيم جيش العدل، صلاح الدين فاروقي، أكد خلال لقاء مع "العربية.نت" أن "عناصر جيش العدل ينتشرون في جبال بلوشستان الوعرة داخل الحدود الإيرانية وليس لديهم صلة بالحكومة الباكستانية"، كما تتهمهم بذلك السلطات الإيرانية.

وقال فاروقي إن "جيش العدل يطالب بتأسيس نظام فيدرالي في إيران يحقق مطالب الشعب البلوشي وأهل السنة وكافة الشعوب والأقليات العرقية والدينية في إيران".