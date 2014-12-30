إيران: تواجدنا العسكري في العراق لحماية أمن المنطقة

أعلن وزير الدفاع الإيراني حسین دهقان، الاثنین في طهران، لدى استقباله وزیر الدفاع العراقي خالد متعب یاسین العبیدي، تزامناً مع تشييع جنرال بالحرس الثوري الإيراني قتل في العراق، أن "التواجد العسكري الإيراني في العراق جزء من استراتيجية إيران الدفاعية لحماية أمن المنطقة".

وأشار دهقان خلال اللقاء إلی "الأواصر الثقافیة والاجتماعیة والدینیة والقومیة العمیقة بین الشعبین"، مؤکداً علی "ضرورة تنمیة التعاون الدفاعي والعسکري بین البلدین وتقویة الجیش العراقي"، وفقاً لوكالة الأنباء "إرنا".

من جانبه قال وزير الدفاع العراقي خالد العبیدي: إننا نتطلع إلی التعاون مع طهران ونعتبر مزیداً من الدعم الإیراني للقوات المسلحة العراقیة بأنه ضرورة استراتیجیة".

يذكر أن طهران قد أقرت بتواجد قواتها النخبة من الحرس الثوري في العراق، على رأسهم قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأعلنت عن إرسالها أسلحة ومستشارين عسكريين إلى هناك لمساعدة القوات الحكومية على استعادة المناطق التي يسيطر عليها "داعش".

