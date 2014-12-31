إيران: العقوبات الأميركية الجديدة تضر بالمفاوضات

أدانت الناطقة باسم الخارجیة الإیرانیة مرضية أفخم، فرض أميركا عقوبات جدیدة ضد إیران وقالت "إنها تضر بالمباحثات الجارية بین إیران ومجموعة 5+1".

ووفقا لوكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، فقد أكدت افخم خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن "هذه العقوبات تعد انتهاکا صارخا لمبدأ حسن النیة وتلقي بظلال من الشك علی أهداف الإدارة الأمریکیة من المباحثات" .

وأضافت: "إن هذا الإجراء یعارض التزام أميرکا بما تنص علیه خطة العمل المشترکة التي تم التوصل إلیها في جنیف".

وشددت على أن "هذا الإجراء هو سیاسي وإعلامي بحت ولیس له أي تأثیر علی التعاون التجاري القائم بین إیران والدول الأخری في العالم".

وكانت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، قد أضافت على لائحتها السوداء 9 أشخاص وشركات متهمين بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي أو بالتواطؤ في انتهاك حقوق الإنسان في طهران.

وكان السناتور "مارك كيرك" عضو مجلس الشيوخ الأمريكي قد أكد خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إنه "مع مطلع يناير العام الجديد، سيصوت الجمهوريون الذين حصلوا على الأغلبية في الكونغرس الأمريكي، لصالح قرار جديد بفرض عقوبات شديدة على إيران".

