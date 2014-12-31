إيران والعراق يوقعان مذكرة تعاون عسكري

وقع وزيرا الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان ونظيره العراقي خالد العبيدي في طهران، الثلاثاء، على مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي بين إيران والعراق.

وتنص مذكرة التفاهم على "تحديد مجالات التعاون الدفاعي بين البلدين"، كما تنص على "تأكيد الجانبين على تنفيذ التفاهمات الثنائية".

ووفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية فإن "البلدين قررا مواصلة التعاون الثنائي لإيجاد جيش وطني عراقي للحفاظ على سيادة العراق على أراضيه وحماية أمنه وأن الجانبين سيواصلان مشاوراتهما في هذا المجال" .

وقال العبيدي بعد التوقيع على الاتفاقية: "إن الحكومة العراقية الجديدة منفتحة على جميع دول المنطقة خاصة دول الجوار"، مؤكداً أن "الإرهاب يشكل خطراً على الجميع وأنه لابد لدول المنطقة من التعاون".

وأضاف: "ليس أمامنا سوى التعاون والوقوف في خندق واحد مع إيران لاجتثاث جذور الإرهاب"، مؤكداً على أن "القوات المسلحة الإيرانية تتطلع إلى دعم إيران على جبهات ثلاث وهي مواجهة الإرهاب والفساد وإعادة بناء العراق".

وبدوره قال وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان إن "دعم طهران للجيش العراقي يأتي ضمن استراتيجية إيران الأمنية والدفاعية في المنطقة".

وفي نفس السياق، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الثلاثاء، خلال استقباله وزير الدفاع العراقي على أنه "ينبغي أن لا يبقى حتى شبر واحد من أرض العراق تحت سيطرة الإرهابيين التكفيريين الذين لا هدف لهم سوى الإرهاب وتدمير المصادر الإنسانية والمادية للعراق".

وشدد على أن "داعش اليوم في موقع الضعف وفيما لو تم قطع الدعم المالي والتسليحي الخفي عنها من جانب بعض الدول من خارج المنطقة فإننا سنشهد قريباً تحرير جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين".