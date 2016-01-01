جنرال إيراني: نملك من الصواريخ ما لا نستطيع تخزينه

أعلن ضابط إيراني كبير، الجمعة، أن الحرس الثوري الإيراني يملك من الصواريخ ما يعجز عن تخزينه، في حين تهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران، إثر قيام الأخيرة بتجربة جديدة لصواريخ بالستية.

وقال الجنرال حسن سلامي الرجل الثاني في الحرس الثوري خلال صلاة الجمعة "نفتقر إلى الأمكنة الكافية لتخزين صواريخنا".

وأضاف موجهاً كلامه إلى المصلين في أحد مساجد طهران "هناك مئات الأنفاق مليئة بالصواريخ وجاهزة للانطلاق لحماية أراضينا واستقلالنا وحريتنا"، واعداً بعدم التوقف عن "تطوير قدراتنا للردع".

ونشر التلفزيون الإيراني الرسمي في أكتوبر الماضي صوراً لقاعدة تحت الأرض تحوي صواريخ.

ويأتي كلام المسؤول العسكري الإيراني بعد إعلان الولايات المتحدة عن عقوبات اقتصادية جديدة (علقت بعدها) إثر قيام إيران بتجربتي إطلاق صواريخ.