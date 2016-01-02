إيران.. وفاة 3 أطفال في طهران بسبب #التلوث

أعلنت دائرة التربية والتعليم في طهران أن 3 أطفال من تلاميذ المدارس الاستثنائية الخاصة للمعوقين، توفوا بسبب التلوث في سماء العاصمة، بسبب إصابات في القلب والرئة.

ونقل موقع التلفزيون الإيراني عن مدير التعليم الاستثنائي في طهران، وجيه الله برويزي، أن الأطفال المتوفين هم كل من حسين علي، من مدرسة إيمان، وصادق جليلي بور، من مدرسة سروش، وكيانوش شايكاني من مدرسة توحيد، توفوا خلال الأسبوع الماضي بعد ما رقدوا فترة في المستشفى بسبب إصاباتهم بأمراض القلب والرئة.

وأكد برويزي أن الإصابات طالت حوالي 120 تلميذا في مدارس طهران وذلك بسبب تزايد الهواء الملوث، والكثير من هؤلاء التلاميذ مصابون بضيق التنفس وأمراض مضاعفة، الأمر الذي يدفع بنا حول وقف الدوام في المدارس الاستثنائية".

وأكد هذا المسؤول أنه خلال الأسابيع الماضية وصلت نسبة التلوث في بعض مناطق طهران، إلى حوالي 150 درجة ولكن لم يتم تعطيل المدارس للأسف".

وأضاف: في اجتماع مع مديرية التربية في طهران تقرر أن يتم اتخاذ اجراءات فعالة للحيلولة دون تكرار هذه الحوادث المؤامة، خاصة أن هناك أكثر 6000 تلميذ معوق يدرسون في المدارس الاستثنائية والعادية".

يذكر أن بلدية طهران وعدداً من المؤسسات أعلنت منذ الأربعاء، تدابير صحية ووقائية وقامت بإغلاق المدارس والمصانع وتسيير السيارات بالتناوب، لمكافحة تلوث الهواء الذي يجتاح العاصمة للأسبوع الثالث على التوالي.

وبلغ تلوث الهواء في هذه المدينة الكبيرة التي يعيش فيها 14 مليون نسمة مستويات جد مرتفعة منذ18 يوماً. ووصلت كثافة الجزيئات الدقيقة الأربعاء إلى 159 وحتى 238 في شمال شرقي العاصمة، علما أن المستويات التي تحددها منظمة الصحة العالمية لهذه الجزيئات الضارة بالصحة تتراوح بين 0 و50.