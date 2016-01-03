البيت الأبيض: إيران تنجز مهامها في الاتفاق النووي

أكد بن رودس نائب مستشارالأمن القومي للبيت الأبيض يوم السبت أن البيت الأبيض يتوقع أن تنتهي إيران من العمل الذي يتعين عليها انجازه للبدء في تطبيق اتفاق نووي تاريخي مع القوى العالمية في الأسابيع المقبلة .

وأضاف رودس إن لدى إيران عددا من الأمور المهمة التي تقوم بها بعد شحن مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى خارج البلاد.

وقال رودس للصحافيين في هاواي حيث يقضي الرئيس باراك أوباما عطلة: "أتوقع أن يكمل الإيرانيون العمل اللازم للتحرك قدما إلى الأمام في التنفيذ في الأسابيع المقبلة."



في الوقت نفسه ذكر ردوس أن الإدارة الأميركية تحتاج مزيدا من الوقت لإعداد العقوبات المرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. وقال إن هذا التأخير ليس نتيجة ضغوط من طهران.



وأمر الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير دفاعه يوم الخميس بتوسيع برنامج الصواريخ الإيراني في تحد لتهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات بسبب اختبار لصاروخ باليستي نفذته إيران في أكتوبر.