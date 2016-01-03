طلب أميركي لإعادة نظر دول العالم في حضورها إلى #إيران

طالب رئيس مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية، ريتشارد هاس، دول العالم بإعادة النظر في حضور ممثلياتها إلى إيران.

جاء هذا بعد أن اقتحم متظاهرون إيرانيون مبنى السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد احتجاجا على تنفيذ أحكام القصاص بحق المدانين في الأعمال الإرهابية في السعودية.

وفي تغريدة على موقع توييتر، اعتبر هاس أن إيران "غير قادرة على حماية الممثليات الدبلوماسية على أراضيها"، وطالب دول العالم بإعادة النظر في حضورها في إيران.

وكان قد هاجم متظاهرون، مساء السبت، مبنى السفارة السعودية في طهران، وألقوا باتجاهه قنابل حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران به، كما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، رشق المتظاهرون مبنى السفارة بالزجاجات الحارقة، وتمكنوا من اقتحام السور ودخول حرم المقر قبل أن تخرجهم منه الشرطة.

وجاء الاعتداء على السفارة السعودية في طهران في سياق الهجوم الإيراني المتواصل ضد المملكة العربية السعودية بسبب تنفيذها حكما قضائيا بالإعدام ضد 47 إرهابيا، بينهم نمر النمر الموالي لطهران.