إيران.. مظاهرات تشتعل في طهران ضد الفساد الحكومي

تظاهر المئات من المتضررين، صباح الاثنين، أمام وزارة الداخلية الإيرانية، في العاصمة طهران، ضد الفساد الحكومي جراء قضية مؤسسة "شانديز" للبناء، والتي تتهم باختلاس المليارات من أموال الناس من خلال بيع أملاك وأراضٍ للمواطنين بشكل غير قانوني، ما أدى لمصادرة أموالهم.

ونشرت مواقع المعارضة الإيرانية وناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصورا عن المظاهرة التي يهتف فيها المتظاهرون بعبارات "الله أكبر" و"اجتثاث الظلم والفساد".

كما طالب المتظاهرون بمحاسبة محافظة مشهد، وهي المحافظة التي تقع فيها مؤسسة شانديز، ورفعوا لافتات تناشد باسترداد أموالهم المنهوبة من قبل من وصفوهم بـ"العصابات الحكومية".

وكان ألفا شخص من المتضررين نظموا تجمعا أمام مبنى المؤسسة بمدينة مشهد، شمال شرق إيران، السبت الماضي، طالبوا فيها باسترداد أموالهم.

وتعتبر قضية شانديز، وهي مجموعة شركات بناء وإعمار، أحد أكبر ملفات الفساد في حقبة حكومة الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، ويتهم فيها مسؤولون سابقون باختلاس مبلغ 94.000 مليار تومان، أي ما يعادل حوالي 27 مليار دولار، حسب تقارير وكالات إيرانية.