البحرين والسودان يقطعان علاقاتهما الدبلوماسية مع إيران

قطعت، اليوم الاثنين، كل من البحرين والسودان علاقاتهما بإيران، فيما خفضت الإمارات من نسبة التمثيل الدبلوماسي مع طهران.

البحرين

وأعلنت البحرين قطع العلاقات مع إيران، وطلبت من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية لديها مغادرة البلاد خلال 48 ساعة. كما قررت المملكة إغلاق بعثتها الدبلوماسية لدى إيران، وسحب جميع أعضائها.

وذكر بيان للخارجية البحرينية أن المنامة ستشرع في اتخاذ الإجراءات المترتبة على تنفيذ قرار قطع العلاقات، وأنها بناء على توجيه مجلس الوزراء استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية، وسلمته مذكرة رسمية بهذا الشأن.

وأعربت الوزارة في البيان عن أن قرارها جاء نتيجة لاستمرار وتفاقم التدخل الإيراني السافر والخطير في شؤون البحرين، وشؤون الدول الخليجية والعربية، وبعد الاعتداءات التي وصفتها الخارجية البحرينية بالآثمة والجبانة التي تعرضت لها سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتجسد نمطاً شديد الخطورة للسياسات الطائفية التي لا يمكن القبول بها.

السودان

بدوره، أعلنت الرئاسة السودانية، الاثنين، طرد سفير إيران في الخرطوم على خلفية الاعتداء على سفارة السعودية وقنصليتها في طهران ومشهد.

وقد تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية مدير عام مكاتب الرئيس برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، الفريق طه عثمان الحسين، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبيّن الفريق طه خلال الاتصال أن الجمهورية السودانية قررت طرد السفير الإيراني من السودان وكامل البعثة، واستدعاء السفير السوداني من إيران، مؤكدا إدانة السودان للتدخلات الإيرانية في المنطقة، عبر نهج طائفي، إلى جانب إهمال السلطات الإيرانية منع الاعتداءات على السفارة والقنصلية السعودية في إيران.

وعبر عن وقوف الجمهورية السودانية وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهتها للإرهاب، وتنفيذ الإجراءات الرادعة له.