مقتل ضابطين إيرانيين و8 أفغان بمعارك ريف حلب

أعلنت وكالات إيرانية مقتل ضابطين إيرانيين و8 من الميليشيات الأفغانية بمعارك ريف حلب شمال سوريا، خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقا لوكالة "مشرق" الإيرانية، فإن الضابطين المقتولين هما كل من الملازم عبدالله قرباني، وهو من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري بمحافظة فارس وسط إيران، وميثم فولادي وهو ضابط في الحرس الثوري بمحافظة كرمنشاه غرب إيران.

أما قتلى ميليشيات فاطميون الأفغانية فهم كل من أحمد جعفري وحسن حیدري وحسن رحیمي وعلي مرادي وحسین فدایي وجواد حسني ومحمد جواد رضائي وسید محمد جاوید حسیني، حسب وكالة "دفاع برس" التابعة للقوات المسلحة الإيرانية.

وذكرت الوكالات الإيرانية أن حسين فدائي، المقلب "ذو الفقار" هو من قادة الميليشيات الأفغانية، وكان قد أصيب بصاروخ تاو مع قائد كتيبة "عمار" بفيلق "فاطميون" الأفغاني الشهر الماضي.

يذكر أن خسائر الحرس الثوري الإيراني في سوريا ازدادت منذ التدخل الروسي في أكتوبر الماضي، حيث أعلنت وكالات إيرانية مقتل أكثر من 250 ضابطاً وعنصراً من الحرس، إضافة إلى مئات القتلى من الميليشيات الأفغانية والباكستانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية اعترفت في يونيو الماضي بمقتل 400 عنصر من القوات الإيرانية في سوريا، ما يعني أن عدد قتلى الحرس وصل إلى حوالي 650 شخصاً، وبذلك يصل مجموع عدد قتلى الحرس الثوري والميليشيات الأفغانية والباكستانية إلى حوالي 1500 شخص منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حسب إحصائيات غير رسمية.

وفشلت القوات الإيرانية في خطة "شهر محرم" الماضي، التي كانت تهدف من خلالها إلى استعادة سيطرة مدينة حلب من الثوار، وخسرت خلال هذه المعارك نخبة من الضباط، على رأسهم الجنرال حسين همداني قائد القوات الإيرانية السابق في سوريا، وكذلك ضباط كبار في الحرس، إضافة إلى إصابة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، بصاروخ تاو، والذي مازال مصيره غامضاً حتى الآن.