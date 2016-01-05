واشنطن: #إيران دولة راعية للإرهاب

كشفت واشنطن أنها تدرس خيار فرض عقوبات جديدة على إيران، جراء استمرار تجاربها للصواريخ الباليستية، وأنها مازالت تصنفها دولةً راعية للإرهاب، حسب ما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي.

وأوضح كيربي أن هناك عقوبات يتم أخذها بالاعتبار، لكن هنالك مسائل فنية تحتاج واشنطن لتجاوزها، من دون أن يوضحها.

من جانبه، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، أن الإدارة الأميركية ترى أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على إيران مفيدة في ردع برنامجها للصواريخ الباليستية.

وكانت العديد من التصريحات الأميركية السابقة لفتت إلى استمرار العقوبات على إيران. وسبق لمساعد وزير الخارجية الأميركي في شؤون الإرهاب والمعلومات المالية، أدام زوبن، أن أكد أواخر الشهر الماضي أن "العقوبات ضد إيران ستستمر بسبب دعمها للإرهاب وتدخلاتها في سوريا ودعم نظام الأسد، ودعم الحوثيين في اليمن وحتى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

وأضاف: "صحيح أن أميركا سترفع بعض العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني حسب الاتفاق، لكن فتح الحسابات المصرفية من قبل البنوك الإيرانية، أو الحصول على المصادر المصرفية والاستثمار ستبقى تحت طائلة الحظر في أميركا".