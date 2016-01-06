متظاهرون إيرانيون يرفعون صور الإرهابي "آل شويل"

نشرت وسائل إعلام إيرانية مقربة من التيار المحافظ، صورا للمتظاهرين الذين اقتحموا القنصلية السعودية في مشهد شمال شرق إيران، وأضرموا فيها النيران وهم يحملون صورا لمنظر القاعدة الإرهابي فارس آل شويل، الذي أعدمته السلطات السعودية مع 46 آخرين بتهم الإرهاب والقتل والتحريض.

ووفقا لموقع "ديغربان" الإيراني، نشرت وكالات محافظة صورا لهؤلاء المتظاهرين الذين يحملون صور آل شويل، وهم "ملثمين" بأغطية وجه سوداء وتحاول أن تقدمهم على أنهم من مدبري الهجوم على القنصلية السعودية في مشهد وسفارة المملكة في طهران، وذلك لإبعاد الشبهة عن مجاميع "حزب الله" الإيراني المقربة من التيار اليميني المتشدد في النظام الإيراني وعناصر الباسيج التابعة للحرس الثوري، التي تشير الأصابع نحوهم بالوقوف وراء اقتحام القنصلية والسفارة السعودية.

يذكر أن إيران قدمت اعتذارا رسميا في مجلس الأمن الدولي، عقب ساعات من قطع المملكة علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، وأعلنت الأخيرة فيها عن أسفها للاعتداء على السفارة السعودية، وتعهدت فيها بعدم تكرار الاعتداء على البعثات الدبلوماسية.

وفي الرسالة قالت إيران إنها ستقوم بكل الجهود لاعتقال ومحاكمة المتورطين في الاعتداء على السفارة والقنصلية السعودية، كما أوضحت الرسالة أن الرئيس حسن روحاني وجه الجهات ذات العلاقة من وزارة الداخلية والسلطات القضائية بمتابعة القضية من جميع جوانبها.

ومن جهة أخرى، قال مراقبون إن رفع عناصر من الذين هاجموا القنصلية والسفارة السعودية، لصور فارس آل شويل الملقب بـ (أبو جندل الأزدي)، الذي تولي المسؤولية التنظيرية لتنظيم القاعدة، الى جانب صور نمر النمر و3 شيعة آخرين من المعدومين المدانين بالإرهاب، تكشف عن الوجه الحقيقي للنظام الإيراني الداعم للجماعات الإرهابية بشقيها السني والشيعي ونشر الفوضى واستهداف الأمن في المملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية الأخرى.