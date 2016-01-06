إيران تسعى لنشر نفوذها في مناطق أمازيغ ليبيا

أفادت تقارير إعلامية ومصادر أمنية أن النظام الإيراني يعمل على استقطاب أمازيغ ليبيا من خلال تقديم الإغراءات والحوافز وتشجيعهم على الانفصال عن الوطن الأم خاصة بعد أن فشلت محاولات إيران بالعبث بأمن ليبيا قبل عامين.

وعادت مخالب إيران للظهور بشكل فج في مناطق جبل نفوسة في ليبيا، عبر إقامة عشرات المراكز والمكتبات والجمعيات والمدارس التي تسعى لربط القادة المحليين في المناطق الأمازيغية بإيران وسط رفض من شيوخ القبائل وتحذيرهم من نوايا إيران.

وكشفت مصادر أمنية ليبية عن وجود معلومات بشأن علاقة بين مجموعات من الأمازيغ الليبيين وإيران، مشيرة إلى أن السلطات الليبية تجري تحقيقات حول مزاعم بشأن تحويل جهات إيرانية مبالغ مالية تصل إلى أكثر من خمسين مليون دولار للأمازيغ في ليبيا.

ووفقا للتحقيقات يعتقد أنه في حال فشل تشكيل حكومة توافق وطني فإن البلاد ستكون مرشحة للتقسيم إلى 4 دويلات وليس 3 هي: إقليم برقة في الشرق وإقليم طرابلس في الغرب وإقليم فزان في الجنوب، بيد أن التحقيقات تشير إلى أن إيران ربما كانت تعمل مع دول أخرى على تشجيع الأمازيغ على الانفصال في دولة رابعة شمال غربي طرابلس.

يذكر أن النشاط الإيراني في العاصمة الليبية تعرض لضربة قاصمة منذ وقت مبكر في مرحلة ما بعد القذافي، خاصة حين أطلق مفتي ليبيا صيحات تحذير في 2012 مما وصفه بمحاولة الإيرانيين التدخل في الشأن الليبي، من خلال محاولتها نشر التشيع في البلاد ودعا الأسر الليبية وأبناءها للتصدي للألاعيب الإيرانية.