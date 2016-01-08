إيران تعتقل شاعرة معارضة للإعدامات

اعتقلت السلطات الإيرانية الشاعرة هیلا صدیقي، المعروفة بمواقفها وأشعارها المعارضة للإعدامات في إيران، لدى دخولها مطار طهران الدولي صباح الجمعة.

ووفقا لوكالة "هرانا" التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين، كانت المحكمة الثورية في إيران أصدرت حكما غيابيا على الشاعرة والرسامة هيلا صديقي على خلفية قصائدها التضامنية مع الانتفاضة الخضراء عام 2009، حيث تم استدعاؤها واستجوابها عدة مرات ومن ثم الحكم عليها غيابيا بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ، عقب خروجها من البلد.

واشتهرت صديقي بأشعارها المنتقدة للسياسات القمعية للنظام الإيراني، وخاصة إعدام القاصرين، وحصلت على جائزة "مراقبة حقوق الإنسان" عام 2012 من قبل مؤسسة "هلمن همت".

من جهة أخرى، أفاد موقع "كلمة" الإصلاحي التابع للحركة الخضراء أن "السلطات الأمنية اعتقلت اليوم الشاعرة والمعارضة الإصلاحية هيلا صديقي من دون صدور أوامر قضائية أو تهمة موجهة لها".