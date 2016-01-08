تركيا تستدعي سفير إيران على خلفية أزمة طهران مع الرياض

استدعت تركيا السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية أمس الخميس للمطالبة بوقف تقارير إعلامية إيرانية تربط تنفيذ أحكام الإعدام التي تم مؤخراً في السعودية بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرياض الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "ندين بشدة الربط الذي ورد في تقارير نشرتها وسائل إعلام مرتبطة بهيئات رسمية إيرانية بين زيارة رئيسنا في الآونة الأخيرة للمملكة العربية السعودية والإعدامات في ذلك البلد". وأدان البيان أيضا تعليقات تتهم بشكل مباشر الرئيس التركي.

وأضاف البيان: "تم التأكيد للسفير على أن الهجمات على السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد غير مقبولة على الاطلاق ولا يمكن تبريرها".



وقام إردغاون الاسبوع الماضي بزيارة رسمية استغرقت يومين الى السعودية حيث اجتمع مع الملك سلمان بن عبد العزيز لمحادثات ركزت على الأزمة السورية والتعاون بين البلدين في مجال الطاقة.