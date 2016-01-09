إقالة مسؤول أمني بطهران على خلفية اقتحام سفارة السعودية

أعلنت وكالات إيرانية عن إقالة مساعد الشؤون الأمنية بمحافظة طهران، صفر علي براتلو، على خلفية اقتحام السفارة السعودية وحرقها من قبل متظاهرين من مجاميع مرتبطة بالنظام، مساء السبت الماضي.

وأكدت وكالة "ايسنا" للطلبة الإيرانيين، إن اقالة براتلو تمت على خلفية اقتحام السفارة السعودية وقد تم تعين محسن نسج همداني أحد المديرين في المحافظة بدله بشكل مؤقت.

يذكر أن إيران تحاول عقب تواصل المقاطعة الدبلوماسية العربية والإدانات الدولية والعزلة الدبلوماسية جراء الاعتداء على السفارة والقنصلية السعوديتين، أن تتملص من مسؤولياتها وتلقي اللوم على مجموعات تصفهم بـ"الخارجين عن القانون" أو "عملاء" أو "مندسين".

وفي هذا السياق، وصف إمام جمعة طهران المؤقت، آية الله كاشاني، خلال خطبة صلاة أمس الجمعة، مقتحمي السفارة السعودية بأنهم "جهلة وحمقى"، وقال: "نُدين مهاجمة السفارة السعودية بطهران، وإن المتورطين بالهجوم من المُندسين".

وفي وقت سابق، طلب الرئيس حسن روحاني من وزير الداخلية العمل بحزم تام للكشف عن الضالعين وتقديمهم لجهاز القضاء لتنفيذ العدالة.

كما بدأت الحكومة الإيرانية تحركا دبلوماسيا من أجل التخفيف من الضغوط المستمرة ضدها على خلفية الاعتداء على سفارة وقنصلية السعودية وأرسلت وكيل وزير الخارجية الإيرانية، مرتضى سرمدي، إلى سلطنة عمان قادماً من الكويت للقاء وزير الشؤون الخارجية العماني، لطلب وساطة وبحث الأزمة مع الرياض.