إيران تنهي "لعبة النمر" وتتراجع عن تسمية شارع باسمه

بعد الموقف السعودي المدعوم بالتوافق العربي والخليجي، تراجعت إيران عن تسمية الشارع الكائن به سفارة السعودية باسم نمر النمر، الذي أعدم مع 46 آخرين بتهم تتعلق بالإرهاب.

ويأتي هذا التطور بعد احتجاج وزارة الخارجية الإيرانية على محاولة تغيير اسم الشارع من قبل جهات متشددة في النظام، عقب تصاعد الإدانات الدولية لإيران وقرار المقاطعة العربية مع طهران بسبب الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة السعودية وقنصليتها.

وفي محاولة لاحتواء الضغوط المتزايدة عليها، أعلنت طهران عن إلقاء القبض على المزيد من المتورطين في مهاجمة السفارة والقنصلية، ليرتفع العدد إلى 66 شخصاً، بحسب تصريحات مسؤولين في الجهاز القضائي الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، عن المدعي العام في طهران، عباسر جعفري دولت آبادي، أن "التحقق من المتهمين باقتحام السفارة السعودية، مستمر، وهناك المزيد من الاعتقالات المتواصلة".

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، حسين أميري، إقالة المعاون الأمني في محافظة طهران، صفر علي براتلو، من جانب وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، بداعي تقصيره في عمله حيال الحفاظ على أمن السفارة السعودية بطهران.

واتخذت إيران هذه الخطوات في محاولة منها للبحث عن مخرج من الأزمة الدبلوماسية التي أوقعها فيها حرق السفارة السعودية، ورأى البعض قرارات طهران الأخيرة محاولة للالتفاف على الغضبة الدولية والعربية باتخاذ إجراءات "خجولة" وإلقاء المسؤولية على من وصفتهم بـ"عناصر خارجة على القانون" أو "مندسين".