الاتحاد الأوروبي: ليس هناك موعد لرفع العقوبات عن إيران

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، اليوم الاثنين، أن الاتحاد ليس لديه إطار زمني محدد لرفع العقوبات عن إيران، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تحدث قريبا.

وقالت خلال مؤتمر صحافي بعد لقاء مع وزير خارجية التشيك لوبومير زاوراليك: "لا يوجد موعد محدد بعد (لرفع العقوبات عن إيران). سيرتبط التاريخ بالتنفيذ الكامل لكل الخطوات التي ينبغي اتخاذها".



وتابعت: "توقعي أن هذا اليوم قد يأتي قريبا. تنفيذ الاتفاقات يمضي بشكل جيد".

وفي مطلع الشهر، أكد بن رودس نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض أن الإدارة الأميركية يتوقع أن تنتهي إيران من العمل الذي يتعين عليها إنجازه للبدء في تطبيق اتفاق نووي تاريخي مع القوى العالمية.

وأضاف في تصريحات للصحافيين أن لدى إيران عددا من الأمور المهمة التي يجب أن تقوم بها بعد شحن مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى خارج البلاد (روسيا).