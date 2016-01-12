إيران تضحي بقلب مفاعل آراك لبدء تنفيذ الاتفاق

ضحت إيران بقلب مفاعل آراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل وقامت بحشو قلب المفاعل بالإسمنت، وذلك تنفيذا للاتفاق النووي، حسبما نقلت وكالات إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن "مصدر مطلع" لم تكشف عن اسمه، أمس الاثنين، أن طهران أزالت قلب مفاعل آراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل وملأته بالإسمنت، في إطار التزام إيران الكامل باتفاق فيينا، الموقع في يونيو الماضي، مع القوى العالمية على أمل رفع العقوبات المفروضة بسبب برنامجها النووي.

وأكد المصدر أنه من المقرر أن تُصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأيام القليلة المقبلة تقريرا نهائيا بامتثال طهران الكامل بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وكان موضوع مفاعل آراك من أصعب النقاط الشائكة في المفاوضات النووية الطويلة التي انتهت بالتوصل إلى اتفاق فيينا، وقد وافقت إيران بموجبه على إعادة برمجة مفاعل آراك للماء الثقيل، كي لا ينتج البلوتونيوم الانشطاري الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية.

وتمثل إزالة قلب المفاعل آراك، إحدى الخطوات النهائية التي يتعين على إيران القيام بها لتنفيذ الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل المشترك الشاملة".

إلى ذلك من المقرر أن يصدر كل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، بيانا مشتركا يُعلنان فيه عن إيفاء طهران بالتزاماتها المنصوص عنها في الاتفاق تمهيدا لإعلان القوى العالمية الست لرفع العقوبات.