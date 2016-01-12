سقوط طائرة عسكرية إيرانية قرب بحر عمان ومقتل طاقمها

سقطت طائرة عسكرية إيرانية كانت في مهمة تدريبية في منطقة ميناء جاه بهار على بحر عمان، ما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من الطيار ومساعده، حسب ما ذكرت وكالة تسنيم القريبة من الحرس الثوري الإيراني.

ولم تحدد الوكالة نوع الطائرة، إلا أنها نشرت صورة لمقاتلة من طراز أف 4 (فانتوم) وهي طائرة أميركية الصنع، يعود تصنيعها لسبعينيات القرن الماضي، وذكرت مقتل طاقمها.

وبحسب وكالة إيسنا الطلابية فإن الطائرة سقطت في الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي، ولم ينجُ الطيار ومساعده.

من جهتها، ذكرت جميع وسائل الإعلام الإيرانية، التي التزمت بنص موحد للخبر نقلاً عن مساعد محافظة سيستان وبلوشستان في الشؤون الأمنية والسياسية علي أصغر ميرشكاري، أن أسباب سقوط الطائرة غير معروفة وأن فريق التحقيق مستمر في البحث عن الأسباب.

بدورها، قالت وكالة أيسنا للأنباء شبه الرسمية نقلاً عن مساعد محافظ سيستان وبلوشستان إن المقاتلة وهي من طراز إف-4 كانت قد انطلقت من القاعدة الجوية العاشرة للقوات المسلحة الإيرانية في "كنارك" وسقطت بعد 20 دقيقة من إقلاعها بسبب عطل فني.

وأوضح أن الطيار حاول أن يهبط على إحدى الطرق الرئيسية، ولكن بسبب كثرة السيارات على الطريق انحرفت الطائرة وسقطت.

وكانت إيران تمتلك في فترة حكم الشاه 225 طائرة فانتوم بدأت باستلامها منذ 1967 بمجموع 16 طائرة من الفئة F-4D ثم تسلمت 16 طائرة من الفئة نفسها عام 1968. ولغاية عام 1979 تسلمت 177 طائرة من الفئة الأحدث F-4E و16 طائرة استطلاع RF-4E. وبعد الثورة ساهمت هذه الطائرات في الحرب العراقية الإيرانية التي وضعت أوزارها في عام 1988 بعد 8 سنوات من نشوبها.

وفي 5 يونيو 1984، قامت القوات الجوية الملكية السعودية بإسقاط طائرتين إيرانيتين من الطراز نفسه وإصابة ثالثة عندما اخترقت المجال الجوي للمملكة العربية السعودية.

وباتت هذه الطائرات مهترئة في الوقت الحاضر، بسبب الحظر المفروض على إيران من قبل الولايات المتحدة الأميركية بعد احتلال سفارتها في طهران، وتحاول إيران تحديثها عبر اللجوء إلى السوق السوداء.

ووفقاً لشبكة "أمن الطيران الإيراني" فقد تعرض الطيران الإيراني على طول تاريخه لـ1530 كارثة جوية 40 منها فقط قبل الثورة.