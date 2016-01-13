إيران تنفي الإشاعات حول تفكيك قلب مفاعل "آراك"

نفى نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية في إيران، علي أصغر زريان، التقارير التي ترددت حول تفكيك قلب مفاعل "آراك" النووي، الذي يعمل بالماء الثقيل كجزء من التزامات طهران بموجب اتفاقها النووي مع الغرب.

ونقلت وكالات إخبارية إيرانية عن مسؤول كبير أنه تم اتخاذ خطوات تمهيدية عدة، لكن إزالة نواة المفاعل لم تستكمل بعد.

ووفقاً لنيويورك تايمز، قال زريان إن طهران ستوقع اتفاقاً مع الصين لتعديل مفاعل "آراك" قريباً، حيث إنه يجب على طهران إعادة تصميم هذا المفاعل كي لا ينتج البلوتينيوم للأسلحة النووية بموجب الاتفاق النووي.

كما أعرب زريان عن أمل إيران في تصدير الماء الثقيل الزائد الذي يتولد إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر بلد ثالث.