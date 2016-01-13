إيران.. زوجان شاعران يهربان قبل سجنهما

تمكن الشاعران مهدي موسوي وزوجته فاطمة اختصاري، من الهروب من إيران قبل أن يتم زجهما في السجن، بعد ما أصدرت المحكمة الثورية بطهران حكماً عليهما بالسجن 11 عاماً و9 أشهر، بالإضافة إلى 99 جلدة لكل منهما، بتهمة "الإساءة للمقدسات ونشر الدعاية ضد الدولة".

ونشرت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري صورة للزوجين الشاعرين، نقلاً عن تلفزيون "كورد تي في" التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، والذي يتخذ من كردستان العراق مقراً له، وذكرت أنهما وصلا السويد بعد هروبهما عن طريق إقليم كردستان العراق.

من جهتها، أكدت الشاعرة فاطمة اختصاري صحة نبأ خروجهما من البلد، عبر حسابها على موقع تويتر بعبارة " في أمان الله إيران".

وكان الشاعران، اللذان ينتميان إلى ما يعرف بمدرسة "شعر ما بعد الحداثة" في إيران، قد اعتقلا قبل عامين من قبل استخبارات الحرس الثوري لمدة 38 يوماً في سجن إيفين، سيئ الصيت بطهران، حيث أفرج عنهما بكفالة مالية.

وأعادت هذه القضية مأساة الشعراء في إيران إلى الواجهة، حيث تحول البلد إلى سجن كبير لعشرات من الشعراء والصحافيين والنشطاء والفنانين بتهم "الدعاية ضد النظام"، خاصة مع الحملة الأمنية التي بدأها جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، منذ أكتوبر الماضي، ضد حرية التعبير والمعارضين.