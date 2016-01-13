إيران تفرج عن البحارة الأميركيين

أكد مسؤول أميركي أن إيران أفرجت عن البحارة الأميركيين العشرة الذين احتجزتهم القوات البحرية الإيرانية بعد دخولهم المياه الإقليمية على متن زورقين حربيين قرب جزيرة فارسي.

بدوره، عبّر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، عن امتنانه للسلطات الإيرانية بعد أن أفرجت بشكل سريع عن البحّارة.

واعتبر كيري أن حل هذه المسالة بشكل سلمي وفعال دليل على ما وصفه بالدور الحيوي للدبلوماسية، رغم تأكيد طهران أنها تلقت اعتذاراً من الجانب الأميركي وإعلان البنتاغون فتح تحقيق حول ملابسات الحادث.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق سراح البحارة بعد أن بينت التحقيقات أن دخولهم إلى المياه الاقليمية لم يكن عن قصد.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، في وقت سابق، إن إيران احتجزت الزورقين وعلى متنهما 10 بحارة أميركيين، 9 رجال وامرأة.

وكان قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي فدوي، قد صرح في وقت سابق للتلفزيون الرسمي أن حاملة طائرات أميركية تصرفت بشكل "مستفز وغير مهني" لمدة 40 دقيقة بالقيام بمناورات في الخليج بعد أن احتجزت إيران البحارة الأميركيين.

وبشكل منفصل، نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن المتحدث باسم الحرس الثوري قوله، إنه جرى استجواب البحارة.

وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قد أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، تباحثا خلاله في القضية. وتابع فدوي قوله إن "ظريف اتخذ موقفاً حازماً لأن البحارة انتهكوا مياه إيران الإقليمية وطلب من الولايات المتحدة تقديم اعتذار".

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أن إيران تحتجز زورقين تابعين للبحرية الأميركية.

وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن "الزورقين الأميركيين كانا يبحران باتجاه البحرين قبل فقدانهما"، فيما أكد مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس" أن الولايات المتحدة فقدت الاتصال بزورقين حربيين صغيرين كانا في رحلة بين الكويت والبحرين.

وأشار هذا المسؤول إلى أن واشنطن تلقّت من طهران ضمانات بأنها ستسمح لهما سريعاً بإكمال طريقهما. وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية: "اتصلنا بالسلطات الإيرانية التي أكدت لنا أن عناصرنا بخير وعلى ما يرام. لقد حصلنا على ضمانات بأنه سيتم السماح سريعاً لبحارتنا بإكمال رحلتهم".

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان على موقعه الإلكتروني "صباح نيوز" إن "الزورقين الحربيين الأميركيين وعلى متنهما 10 بحارة مسلحون دخلا المياه الإقليمية الإيرانية الثلاثاء في الساعة 16:30 قرب جزيرة فارسي، وقد احتجزتهما وحدات حربية تابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري، واقتادتهما إلى الجزيرة، وهم بصحة جيدة".