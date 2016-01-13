كيري يؤكد: إيران أزالت قلب مفاعل آراك النووي

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم الأربعاء، أن إيران أزالت الوعاء الأساسي من مفاعلها النووي في آراك وإنها ستملأه بالإسمنت خلال ساعات، رغم النفي الإيراني لحدوث هذه العملية.

وقال كيري: "بالأمس فقط أبلغني وزير الخارجية (الإيراني) أن قلب المفاعل النووي الذي يعمل بالبلوتونيوم قد أزيل الآن وإنه خلال الساعات المقبلة سيتم ملؤه بالإسمنت وتدميره".

ويمثل إزالة قلب المفاعل جزءا أساسيا من الاتفاق النووي الذي أبرم العام الماضي.

وقال كيري إن بدء تنفيذ الاتفاق سيكون "على الأرجح خلال الأيام المقبلة" حيث سيبدأ تخفيف العقوبات المفروضة على إيران.

إلا أن نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية في إيران، علي أصغر زريان، كان في وقت سابق من اليوم قد نفى التقارير التي ترددت حول تفكيك قلب مفاعل "آراك" النووي.

وفي سياق آخر، قال مصدر دبلوماسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ستصدر بعد غد الجمعة على الأرجح تقريرا بشأن قيام إيران بتقييد أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وهذه القيود ضرورية بموجب اتفاق وقعته إيران مع القوى الدولية الكبرى في يوليو الماضي.

ومن شأن صدور تقرير من الوكالة يشهد بأن طهران فرضت بالفعل تلك القيود أن يمهد الطريق أمام رفع العقوبات.