مجلس النواب الأميركي يوافق على قرار بشأن إيران ثم يلغيه

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، بالموافقة على قرار يهدف إلى وقف تطبيق الاتفاق النووي الإيراني، إلا أنه ألغى التصويت نظرا لغياب ثلث النواب.

وصادق المجلس على "قانون الشفافية بشأن تمويل الإرهاب" الذي يمكن أن يمنع الإدارة الأميركية من إلغاء عقوبات معينة مفروضة على إيران، بأغلبية 191 صوتا مقابل 106 أصوات، وهو عدد منخفض لقرار يمرره المجلس المؤلف من 435 عضوا.

وتغيب نحو 137 عضوا عن جلسة التصويت. وفي إجراء نادر ألغى مسؤولو المجلس التصويت بعد أن كان رئيس الجلسة برادلي بيرن قد أعلن المصادقة على القرار.

وأكد رئيس المجلس بول راين، الذي تولى منصبه في أواخر أكتوبر الماضي، على ضرورة التقيد بالقوانين التي تحدد توقيت التصويت في المجلس.

وقال راين لوكالة "فرانس برس": "نظرا لتغيب العديد من الأعضاء عن هذا التصويت المهم، تم إلغاؤه وسنعيد التصويت عند عودتنا".

ومن المقرر أن يعاد التصويت في الأسبوع الذي يبدأ بتاريخ 25 يناير.