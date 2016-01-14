إيران: أزلنا قلب مفاعل آراك النووي

أعلن التلفزيون الإيراني أن طهران أزالت قلب مفاعل آراك النووي، وإن مفتشين من الأمم المتحدة سيزورون الموقع اليوم الخميس للتحقق من هذا. وهذه خطوة مهمة في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العظمى.

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "أزيل قلب مفاعل آراك. وسيزور مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع للتحقق من ذلك ورفع تقرير للوكالة. نحن جاهزون ليوم تنفيذ الاتفاق".

وأضاف كمالوندي أن "يوم التنفيذ" سيأتي "قريبا جدا" حين تخفف العقوبات الدولية على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي بموجب اتفاق يوليو 2015.

وإزالة قلب مفاعل آراك ستقضي بدرجة كبيرة على قدرة إيران على إنتاج بلوتونيوم بدرجة نقاء تسمح باستخدامه في تصنيع قنبلة، وكانت من أصعب القضايا في المفاوضات النووية الطويلة بين إيران والقوى العالمية.

وأوضح كمالوندي للتلفزيون الرسمي أن "فتحات قلب المفاعل ستد بالاسمنت. وكان من المفترض في البداية قطع قلب المفاعل إلى أجزاء، لكننا لم نقبل، لأننا نريد الاحتفاظ به كرمز للصناعة النووية الإيرانية".