الاتحاد الأوروبي يمدد تعليق العقوبات على إيران

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تعليق العقوبات الاقتصادية على إيران أسبوعين في إجراء تقني يتيح الوقت لتنفيذ الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية الذي قال مسؤولون إنه أصبح وشيكا.

وتعليق العقوبات على إيران الذي من المفترض أن ينتهي بعد 6 أشهر من الاتفاق التاريخي مع إيران في 14 يوليو، سيمدد الآن حتى 28 يناير، وإن كان الدبلوماسيون يتوقعون رفع العقوبات في تاريخ أقرب من ذلك.

وقال المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الاتحاد الأوروبي، في بروكسل عبر بيان إن القرار برفع كامل للعقوبات على إيران سيتخذ فور تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران اتخذت الخطوات اللازمة.

ولا يوجد موعد محدد لما يطلق عليه اسم "يوم التنفيذ" لخطة العمل المشتركة الشاملة التي اتفق عليها في 14 يوليو.