البيت الأبيض "مسرور" لإفراج إيران عن البحارة

قال متحدث باسم البيت الأبيض أمس الأربعاء إن البيت الأبيض مسرور لإفراج إيران عن 10 بحارة أميركيين كانت تحتجزهم لكن لا تزال تساوره مخاوف بشأن رعاية طهران للإرهاب وتهديداتها لإسرائيل.

وقال المتحدث جوش إيرنست إنه لا يعلم بأي مناقشات بين واشنطن وطهران بشأن اعتذار عن الحادث، وأشار إلى أنه "بالتأكيد" لم يتم تقديم أي اعتذار.

وقال إيرنست إن الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يذكر الحادث في خطابه عن حالة الاتحاد الليلة الماضية كي لا يضخم القضية ولا يعرض الإفراج عنهم للخطر.

وفي سياق متصل، أجرى مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية اتصالا هاتفيا مع صحفيين شاركت فيه قناة "العربية" لشرح خلفيه ما حدث أول أمس باحتجاز 10 من مشاه البحرية من قبل إيران.

وقال المسؤول إن كيري أُخبِر بأمر الاحتجاز في منتصف يوم الثلاثاء وإنه أجرى خمس اتصالات مع جواد ظريف، كان آخرها بعد خطاب حال الاتحاد في الساعة العاشرة مساء تقريبا بتوقيت واشنطن. وأكد ظريف لكيري حينها أنه سيتم إطلاق سراح البحارة في الفجر نظراً لخطورة إطلاق سراحهم بالليل.

وأضاف المسؤول أن كيري قال لظريف إذا تم اطلاق سراحهم بسرعة فإن هذه ستكون "قصة جيدة لنا ولكم" أي للأميركيين وللإيرانيين. ونفى المسئول أن يكون كيري قد اعتذر لكنه أشاد بحسن العلاقة الدبلوماسية التي تربط الرجلين والتي أدت إلى إطلاق سراح البحارة.

الاتصالات والتشاور ضمت من الجانب الأميركي وزير الدفاع ومستشارة الأمن القومي ورئيس هيئه الأركان إلى جانب كيري.