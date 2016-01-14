إيران تبث لقطة لبحار أميركي و"تفبرك" اعتذاراً

نشر التلفزيون الرسمي الإيراني لقطة، أمس الأربعاء، لبحار أميركي محتجز نقل عنه ترجمة بالفارسية أنه يعتذر عن دخول زورق دوريته بالخطأ المياه الإقليمية الإيرانية في الخليج.

وأمكن سماع البحار يقول في جزء من الفيديو بالإنجليزية "كان هذا سوء تفاهم"، وهي عبارة تُرجِمت إلى "خطأ". ونقل تلفزيون إيران الرسمي عن البحار الذي عرّف عنه على أنه قائد بالبحرية الأميركية قوله: "أظهر نظام الملاحة لدي أنني كنت في المياه الإيرانية، لكنني ارتكبت خطأ ودخلت".

وأفرجت إيران عن البحارة العشرة صباح الأربعاء بعد احتجازهم ليلة واحدة، لتنهي سريعا حادثة أثارت توترا قبل أيام من التنفيذ المتوقع لاتفاق نووي تاريخي بين إيران والقوى العالمية.