جمهورية القمر المتحدة تعلن قطع علاقاتها مع إيران

أعلنت جمهورية القمر المتحدة عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، حسب ما نقلت واس.

وأوضح بيان أصدرته وزارة العلاقات الخارجية والتعاون المكلفة بالقمريين في الخارج والفرانكفونية والعالم العربي، أنه نتيجة لعدم احترام جمهورية إيران الإسلامية لاتفاقيات فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وتدخلها في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، فإن الحكومة القمرية قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية.

وأفاد البيان بأن هذا القرار يعد نافذاً ابتداء من تاريخ 13 يناير 2016، وأنه يجب اتخاذ الإجراءات الملائمة لتنفيذه في أقرب وقت ممكن.

وكانت جمهورية القمر المتحدة قد عبرت عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، واستنكارها الشديد لحادثة الاعتداء على سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران والقنصلية العامة في مشهد.