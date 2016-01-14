خال خامنئي يخاطبه: تدينون إعدام النمر ولا تتحملون النقد

خاطب خال المرشد الإيراني علي خامنئي نجل شقيقته في رسالة قائلا: "أنتم تنتقدون إعدام نمر النمر في السعودية ولكنكم لا تتحملون أي نقد".

وفي رسالة مطولة وجهها حسين ميردامادي إلى نجل شقيقته جاء فيها: "النشطاء السياسيون والصحفيون يسجنون في إيران لمجرد انتقادهم العلني".

وأشار ميردامادي إلى الإقامة الجبرية المفروضة على زعيمي المعارضة في إيران ميرحسين موسوي، ومهدي كروبي، وتساءل: "من منهما رفع السلاح ضد النظام، حتى يستحقا الظلم الذي يتعرضان له؟".

وأشار خال خامنئي أيضا إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وطالب خامنئي بإنهاء هذه "التجاوزات المضرة غير القابلة للتعويض".

يذكر أن نجل خال خامنئي سراج الدين ميردامادي الصحفي والناشط السياسي الإصلاحي مسجون في طهران منذ حوالي عامين.

وكان المرشد الإيراني خامنئي قد هاجم المملكة العربية السعودية بعد تنفيذ الأحكام الشرعية بحق المدانين بجرائم الإرهاب.

وتعرضت السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد لهجوم الميليشيات. وقطعت الرياض علاقتها الدبلوماسية مع طهران بعد هذه الهجمات وتبعتها البحرين والسودان وجيبوتي وجزر القمر.

وقرّرت دولة الإمارات تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى مستوى قائم بالأعمال وتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في الدولة، وسحبت الكويت وقطر سفيريهما من طهران.

وواجه السلوك الإيراني إدانات دولية وإقليمية واسعة من ضمنها بيان من مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.