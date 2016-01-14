من هو الجنرال الإيراني طاهري الذي قتل في حلب؟

أعلنت إيران مقتل اللواء سعيد سياح طاهري، وهو من جنرالات الحرب الإيرانية - العراقية، مع عشرات آخرين من عناصر الباسيج، التابع للحرس الثوري الإيراني، بمعارك ريف حلب.

وحصلت "العربية.نت" على معلومات تفيد بأن طاهري وهو جنرال متقاعد ومعوق إثر إصابة تعرض لها أثناء الحرب الإيرانية- العراقية (1980-1988) يعتبر من المقربين من مكتب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وقد أرسل إلى سوريا لقيادة معارك ريف حلب.

وأكدت المصادر أن الجنرال طاهري أرسل إلى حلب لملء الفراغ بعد غياب قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، الذي أصيب أثناء استهداف سيارته بصاروخ تاو من قبل الثوار، قبل شهرين حيث يرقد في حالة صحية حرجة بمستشفى "بقية الله" التابع لللحرس الثوري في العاصمة طهران.

من جهة أخرى ذكرت مواقع سورية، أن ضابطا آخر كان برفقة طاهري تم أسره خلال المواجهات. كما تناقل الثوار في ريف حلب، صور عشرات الجثث الناتجة عن هجومهم يوم أمس على منطقة حرش خان طومان التي شهدت معارك عنيفة جداً بعد أن شن الثوار هجوماً معاكساً على القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية وتمكنوا من استعادة النقاط التي خسروها قبل يومين.

وبحسب موقع "أخبار السوريين"، لا تقتصر خسائر إيران على القتلى فحسب، بل تمتد إلى وجود أسرى، فقد أعلن الثوار عن أسرهم العميد الركن مجيد خربط خاني، أعلى الرتب العسكرية في سوريا، وضابط آخر برتبة مقدم في الحرس الثوري الإيراني خلال ذات المعارك.



