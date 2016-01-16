دخول الاتفاق النووي مع إيران حيز التنفيذ

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت، أن إيران نفذت تعهداتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، ما دفع بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن الأثر عن دخول الاتفاق حيز التنفيذ ورفع العقوبات عن إيران.

وفي مؤتمرٍ صحفي مع وزير خارجية إيران قالت ممثلة سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية موغريني إن الوكالة الذرية ستواصل مراقبة أنشطة إيران النووية وتطبيقِها الكامل لبنود الاتفاق.

هذا وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ونظيرها الإيراني محمد جواد ظريف السبت في فيينا أن المجتمع الدولي رفع كل العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران، وذلك تنفيذا للاتفاق النووي الذي وقع في 14 يوليو الفائت.

وقالت موغيريني وظريف في بيان مشترك "بعدما وفت ايران بالتزاماتها، سيتم اليوم رفع العقوبات الاقتصادية والمالية الوطنية والمتعددة الطرف المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني".

وأضافت للصحفيين في فيينا "اليوم ننجز يوم تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة" في إشارة إلى الاتفاق الموقع في يوليو.

كيري: سنواصل الرقابة على نشاطات إيران النووية

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري من فيينا، إن الاتفاق النووي ليس له علاقة مباشرة بصفقة تبادل السجناء مع إيران وإن كان ساهم في إنجازها.



وبشأن الاتفاق قال كيري إن إيران التزمت ببنود الاتفاق الذي يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي مشددا على أن الرقابة الدولية لكافة منشآت إيران النووي ستتواصل وأن أي إخلال سيواجَه بردِّ فعلٍ قوي من جانب المجتمع الدولي.

وجاء اعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عن إيران بعدما أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء السبت الضوء الأخضر للبدء بتطبيق الاتفاق النووي التاريخي بين ايران والقوى الكبرى، مؤكدة أن طهران وفت بالتزاماتها بهدف رفع العقوبات الدولية عنها.

وقال الأمين العام للوكالة الأممية يوكيا أمانو في بيان نشر في فيينا حيث التقى وزيرا الخارجية الإيراني والأميركي ونظيرتهما الأوروبية لإجراء مباحثات نهائية، أن "إيران أنجزت المراحل الضرورية لبدء تطبيق" الاتفاق الذي وقّع في 14 يوليو 2015.

فيما أكد مسؤول أميركي دخول الاتفاق حول النووي الإيراني حيز التنفيذ.

أوباما وقع الأمر التنفيذي بإلغاء العقوبات

من جانبه قال البيت الأبيض إن الرئيس‭ ‬الأميركي باراك أوباما وقع أمرا تنفيذيا السبت، بإلغاء العقوبات المفروضة على إيران‬‬ والمتعلقة ببرنامجها النووي بعد أن أوفت طهران بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية.



وكتب أوباما في الأمر التنفيذي الذي أعلنه البيت الأبيض أن تنفيذ إيران للاتفاق "يمثل تحولا جذريا في الملابسات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".

روحاني يهنئ شعبه

فيما أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني ببداية تطبيق الاتفاق النووي مهنئا شعبه بـ "النصر المجيد" وذلك في تغريدة نشرها.

وكتب روحاني "أشكر الله وأحني هامتي أمام عظمة شعب إيران الصبور، أهنئكم بهذا النصر".