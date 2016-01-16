تقرير "التزام إيران" اليوم ولقاء ثلاثي في فيينا

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن وزير الخارجية جون كيري سيجتمع مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، في فيينا السبت لمناقشة الاتفاق النووي الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في غضون أيام.

وذكر مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان، أن كل الأطراف "واصلت إحراز تقدم باتجاه يوم تنفيذ الاتفاق النووي الذي سيضمن الطبيعة السلمية التامة للبرنامج النووي الإيراني".

يأتي اللقاء الثلاثي في فيينا بالتزامن مع الصدور المتوقع لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، الذي يفترض أن يعلن التزام الإيرانيين بكامل التعهدات التي قطعوها في إطار اتفاق يوليو 2015 حول برنامجهم النووي.