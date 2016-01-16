وزير الدفاع الباكستاني يلغي زيارة إلى إيران

أفادت وسائل إيرانية أن وزير الدفاع الباكستاني، خواجه محمد آصف، ألغى زيارة مقررة له إلى إيران، من دون توضيح أسباب إلغاء الزيارة.

ووفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية، فقد كان من المقرر أن يزور وزير الدفاع الباكستاني طهران الأربعاء المقبل، لبحث التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن صحيفة "داون" الباكستانية، أن قرار إلغاء الزيارة جاء بأمر مباشر من رئيس الوزراء الباكستاني.

تأتي هذه التطورات عقب إعلان باكستان عن وقوفها مع الرياض في ظل التوتر السائد في المنطقة، حيث أعلن قائد الجيش الباكستاني رحيل شريف، إن بلاده تربطها علاقات دفاعية قوية مع المملكة العربية السعودية وأي تهديد للمملكة سيقابله رد قوي من باكستان.

وكان وزير الدفاع الباكستاني استقبل، الأحد الماضي، ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى إسلام آباد، كما التقى ولي ولي العهد أيضاً رئيس الوزراء نواز شريف، وذلك في ظل التوتر المتصاعد بين السعودية وإيران والاعتداء على سفارة وقنصلية المملكة.

وأكد وزير الدفاع الباكستاني أن بلاده، التي تعتبر القوة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية، تربطها "علاقات أخوية" بالسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعطي أهمية كبرى لأمن هذه الدول، فيما أعرب محمد بن سلمان عن تقديره للعلاقات السعودية-الباكستانية وقواتها المسلحة ودورها في مكافحة الإرهاب.