أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب الصواريخ

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد فرض عقوبات جديدة تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، غداة رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي عن طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أدرجت خمسة مواطنين إيرانيين وشبكة من الشركات على القائمة المالية الأميركية السوداء.

وأضاف البيان أن هذه الشبكة المؤلفة من 11 شركة متهمة بتسهيل وصول مكونات الصواريخ البالستية لإيران من خلال "استخدام شركات وهمية في دول أخرى لخداع الموردين الأجانب".

ولفت إلى أن الأفراد الخمسة "عملوا على شراء مكونات صواريخ بالستية لإيران".

وقال آدم زوبين مساعد وزير الخزانة المكلف شؤون مكافحة الإرهاب إن "برنامج إيران للصواريخ البالستية يشكل خطرا كبيرا على الأمن الإقليمي والعالمي، وسيبقى خاضعا لعقوبات دولية".