أوباما: نعارض تصرفات إيران ضد دول الخليج

قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الأحد، إن الولايات المتحدة لاتزال تعارض تصرفات إيران ضد دول المنطقة خاصة دول الخليج، مضيفاً أن العقوبات ضد نظام الصواريخ طويلة المدى ستستمر.

وأضاف أوباما في كلمة ألقاها في البيت الأبيض: "نحن نعارض تصرفات إيران في مناطق أخرى من ضمنها التهديدات ضد إسرائيل وشركائنا في الخليج، ودعم أعمال العنف في كل من سوريا واليمن، وننتقد ملف إيران في مجال حقوق الإنسان ودعم الإرهابيين، وكذلك بالنسبة لبرنامج الصواريخ العابرة للقارات، وسنواصل العمل على تعطيل هذه القدرات بقوة ويقظة".

وأشاد الرئيس الأميركي بـ"التقدم التاريخي" الذي تحقق بفضل الدبلوماسية الأميركية غداة رفع العقوبات الدولية عن إيران وتبادل سجناء بين طهران وواشنطن.

وقال أوباما: "بدأ تنفيذ اتفاق حول الملف النووي إلى جانب لم شمل عائلات أميركية.. لقد حققنا تقدماً تاريخياً بفضل الدبلوماسية بدون خوض حرب جديدة في الشرق الأوسط".

وأضاف: "هذا يثبت أن بإمكاننا اعتماد القوة والحكمة والشجاعة والتحلي بالصبر"، مشيداً بدور سويسرا في المفاوضات المكثفة مع طهران.

وتابع الرئيس الأميركي: "العمل مع إيران حول الاتفاق النووي أتاح لنا أن نكون في موقع أفضل لمواجهة مشاكل أخرى" مع طهران.

لكنه شدد مرة أخرى على "الخلافات العميقة" التي لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران.

وقال: "لا نزال حازمين في تنديدنا بسلوك إيران الذي يزعزع الاستقرار"، مشيراً إلى انتهاكات حقوق الإنسان أو برنامج الصواريخ البالستية.

واختتم أوباما كلمته بتوجيه نداء إلى الإيرانيين، قائلاً: "إن حكومتينا أصبحتا تتحاوران الآن. وبعد الاتفاق حول الملف النووي بات أمامكم، وخصوصاً الشباب، فرصة لإقامة روابط جديدة مع العالم"، مضيفاً: "لدينا فرصة نادرة لسلوك طريق جديد".