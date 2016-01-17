روحاني: الاتفاق النووي "صفحة ذهبية في تاريخ إيران"

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الاتفاق النووي بأنه "صفحة ذهبية في تاريخ إيران" ورأى أنه زاد من الثقة الوطنية، وذلك بعد يوم واحد من رفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل امتثالها لاتفاق للحد من طموحاتها النووية.

وأشار إلى أن الاتفاق يمثل "نقطة تحول" في الاقتصاد الإيراني. روحاني نوه إلى أن طهران تتطلع إلى حجم استثمارات أجنبية يصل إلى 80 مليار دولار، ونمو يتجاوز الـ8% هذا العام عقب رفع العقوبات.

وقال إن الاتفاق الذي يفتح صفحة جديدة لإيران مع العالم، قابله الجميع بترحيب باستثناء إسرائيل ومن وصفهم بدعاة الحرب في المنطقة والمتشددين في الكونغرس الأميركي وفق قوله.

ودعا روحاني إلى إجراء إصلاحات اقتصادية والحد من الاعتماد على إيرادات النفط في حقبة ما بعد العقوبات.

وقال روحاني، الذي كان يقدم مسودة ميزانية السنة المالية الإيرانية المقبلة (التي تبدأ 21 مارس) للمشرعين، إن أسعار النفط المنخفضة تعطي المبرر الأفضل لقطع "الحبل السري" الموصول بالنفط.