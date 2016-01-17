نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن إسرائيل "لن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي"، غداة دخول الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والدول الكبرى حيز التنفيذ.

ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قوله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية إن "سياسة إسرائيل كانت ولا تزال تقضي بمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية".

ودخل الاتفاق التاريخي بين إيران والقوى الكبرى حول برنامج طهران النووي، حيز التنفيذ السبت بعد موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما أدى إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وكان نتنياهو اعتبر السبت أنه "حتى بعد توقيع الاتفاق النووي، فإن إيران لم تتخل عن طموحاتها في حيازة أسلحة نووية ومستمرة في زعزعة الشرق الأوسط وبث الرعب عبر العالم منتهكة التزاماتها الدولية".

وأكد نتنياهو الأحد أن "إسرائيل ستواصل متابعة كافة الخروقات الدولية التي تقوم بها إيران حول النووي، والاتفاق حول الصواريخ الباليستية والإرهاب".

وفي حال تسجيل خروقات، دعا نتنياهو المجتمع الدولي إلى "فرض عقوبات صارمة ردا على أي خرق".

وأكد نتنياهو مرة أخرى أن إسرائيل "مستعدة للتعامل مع أي تهديد" من إيران.

واعتبر أن رفع العقوبات على إيران يمنحها "المزيد من الوسائل لأنشطتها الإرهابية في المنطقة والعالم".