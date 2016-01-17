وكالة الطاقة تسعى للتأكد من التزام إيران بالاتفاق

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أمينها العام يوكيا أمانو سيزور طهران اليوم، حيث سيلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني، وذلك بعد الإعلان عن بدء تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني ورفع العقوبات عن إيران.

وأعلن أمانو أنه سيبحث في إيران خطوات مراقبة ومتابعة تنفيذ طهران لالتزاماتها وفق الاتفاق النووي الموقع في الرابع عشر من يوليو عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.

وأضاف أمانو أنه تم إنجاز الكثير من العمل، لكن جهدا مماثلا يُنتظر لتلبية الطموح الدولي في ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

فيما تفاوتت ردود الأفعال الدولية حول تطبيق الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران بين مؤيد ومعارض وسط أجواء يشوبها الحذر.

فالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رحب بتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني كما أعرب عن أمله بنجاح هذا الاتفاق الذي من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما رحبت فرنسا على لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس بتنفيذ إيران الاتفاق النووي.

أيضا، وصف وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر أن تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية يمثل نجاحا تاريخيا للدبلوماسية، داعيا إيران للوفاء بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق.

أما هيلارى كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية، رأت أن انعدام الثقة والتحقق الدائم سيكون نهجها في التعامل مع الاتفاق النووي الإيراني حال فوزها في الانتخابات المقبلة.

إلا أن إسرائيل كانت قلقة هي الأخرى، ورأت أن التطبيق المتوقع للاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران سيعرض الشرق الأوسط للخطر ولن يكبح برنامج طهران النووي.