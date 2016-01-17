وصول السجناء الأميركيين السابقين في إيران إلى جنيف

أعلن مسؤول أميركي أن الطائرة السويسرية التي تقل السجناء الأميركيين السابقين في إيران وصلت إلى جنيف مساء الأحد.

وقال الدبلوماسي الأميركي رفيع المستوى، بريت ماكغورك، في تغريدة على تويتر: "نحن سعيدون جداً لاستقبال جيسون رضائيان وزوجته يقانيه ووالدته ماري وكذلك سعيد عابديني وأمير حكمتي" الذين وصلوا إلى جنيف آتين من إيران.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أفادت بعد ظهر الأحد بأن طائرة في طريقها إلى سويسرا بدون تحديد المدينة التي ستهبط فيها وعلى متنها ثلاثة سجناء سابقين أميركيين في إيران، وكذلك زوجة ووالدة أحدهم.

وبحسب المعلومات التي أدلت بها برن فإن الركاب سيستقلون بعد وصولهم إلى سويسرا طائرة أخرى متجهة إلى ألمانيا للوصول إلى قاعدة عسكرية أميركية.

وكان مراسل صحيفة "واشنطن بوست" جيسون رضائيان وزوجته، قد غادرا الأحد، إيران بعد الإفراج عنهما، بالإضافة لأميركيين اثنين آخران ضمن صفقة تبادل السجناء مع طهران والتي أفرجت بموجبها واشنطن عن 7 إيرانيين.

وذكرت واشنطن بوست هذا الخبر فيما أضاف ناشر الصحيفة فريدريك جيه رايان في بيان: "الأصدقاء والزملاء في واشنطن بوست مبتهجون بالخبر الرائع بالإفراج عن جيسون رضائيان من سجن إيفين ومغادرته البلاد بسلام مع زوجته يجانه صالحي".

وأجرت الولايات المتحدة صفقة تبادل للسجناء مع إيران، بحيث تفرج طهران بموجبها عن أربعة أميركيين من أصول إيرانية، مقابل الإفراج عن سبعة إيرانيين كانوا معتقلين في الولايات المتحدة، بتهمة مساعدة البرنامج النووي الإيراني. والأربعة هم جيسون رضائيان مدير مكتب "واشنطن بوست" في طهران وسعيد عابديني القس من إيداهو وأمير حكمتي العسكري السابق بمشاة البحرية الأميركية من ولاية ميشيجان ونصرة الله خسروي. وقال مسؤول أميركي إن السجين الخامس وهو الطالب الأميركي ماثيو تريفيثيك أُفرج عنه بشكل منفصل عن الأربعة الآخرين السبت.

وفي وقت سابق من الأحد، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن الصحافي الأميركي الإيراني المحتجز جيسون رضائيان وزوجته غادرا إيران ضمن صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة.

ولم تذكر الوكالة ما إذا كان ثلاثة أميركيين آخرين من المقرر أن يغادروا إيران بمقتضى الاتفاق غادروا البلاد أيضاً.

وكان مسؤول أميركي رفيع المستوى قد قال، مساء السبت، إن 4 من الأميركيين المفرج عنهم في إطار عملية تبادل تاريخي، لم يغادروا حتى الآن الأراضي الإيرانية.

وأضاف: "بحسب آخر معلوماتنا الطائرة لم تغادر إيران"، مشيراً إلى أنه "مع إبرام الاتفاق هناك بعض الإجراءات اللوجستية يتعين اتخاذها".

وتابع المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته: "نحن نعمل جاهدين حتى تنتهي العملية بأسرع ما يمكن".

وأبرمت الولايات المتحدة وإيران السبت عملية تبادل سجناء تشمل الإفراج عن 4 أميركيين-إيرانيين مسجونين في إيران و7 إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة.

في المقابل فإن مواطناً أميركياً خامساً أفرجت عنه إيران من خارج الاتفاق غادر الأراضي الإيرانية، بحسب المصدر ذاته.