طهران ترفض العقوبات الأميركية وتتمسك ببرامجها الصاروخية

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على برنامج إيران البالستي، وذلك في أول رد رسمي على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على طهران بسبب برامجها وتجاربها الصاروخية الباليستية.

واعتبر أنصاري أنها "غير مشروعة"، على ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية ايسنا.

وقال أنصاري: إن العقوبات الجديدة التي أعلنتها واشنطن السبت "غير مشروعة، لأن برنامج إيران البالستي غير مصمم حتى تكون له القدرة على حمل رؤوس نووية".

وقال أنصاري إنه مثلما أكدت إيران بحزم في الماضي فسوف ترد على هذه الأفعال بتسريع برنامجها البالستي وزيادة قدراتها الدفاعية، على حد قوله